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На КПВВ "Станица Луганская" в очереди умер мужчина

Новости » Происшествия    30.12.2018 - 21:42
На КПВВ "Станица Луганская" в очереди умер мужчина
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Через несколько часов возле этого же блокпоста команда СММ видела в "скорой" женщину

На КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина, который ожидал перехода с неподконтрольной Украине территории. Это следует из данных миссии СММ ОБСЕ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, на блокпосту "Станица Луганская" наблюдатели СММ видели в карете "скорой" тело умершего мужчины.

"По словам медработников, утром мужчина в возрасте от 65 до 80 лет прибыл на этот блокпост, однако ему стало плохо, что привело к летальному исходу, когда он ожидал перехода на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.

Через несколько часов возле этого же блокпоста команда СММ видела в "скорой" женщину на вид около 80 лет.

"Врач международной организации, который присутствовал на блокпосту, сообщил, что женщина пожаловалась на проблемы с сердцем после того, как перешла блокпост со стороны подконтрольной Украине территории, и ее доставят в больницу в Луганске", - сообщили в штабе.

На КПВВ &quot;Станица Луганская&quot; в очереди умер мужчина

"Вооруженные формирования РФ и их наемники не прекращают создавать трудности на блокпостах и ​​КПВВ вдоль линии соприкосновения. Искусственное создание ситуации неорганизованности в работе КПВВ в холодное время года со стороны боевиков в очередной раз подвергает опасности мирное население, демонстрирует откровенное пренебрежение минскими договоренностями и нежелание соблюдать взятые обязательства", - заявили представители украинской стороны СЦКК.

Ранее в СММ ОБСЕ сообщили, что российско-оккупационные войска продолжают наращивать тяжелое вооружение на Луганском направлении и проводят учения с боевой стрельбой, готовясь к активным боевым действиям на Донбассе.

Также Главное управление разведки Украины сообщило о подготовке Россией химической атаки на оккупированном Донбассе.

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Новости Украины Станица ЛуганскаябоевикиКПВВ
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