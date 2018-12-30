На КПВВ "Станиця Луганська" в черзі помер чоловік

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Через кілька годин біля цього ж блокпоста команда СММ бачила в "швидкій" жінку

На КПВВ "Станиця Луганська" помер чоловік, який чекав переходу з непідконтрольною території Україні. Це випливає з даних місії СММ ОБСЄ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС Facebook.

Як повідомляється, на блокпосту "Станиця Луганська" спостерігачі СММ бачили в кареті "швидкої" тіло померлого чоловіка.

"За словами медпрацівників, зранку чоловік у віці від 65 до 80 років прибув на цей блокпост, проте йому стало зле, що призвело до летального результату, коли він чекав переходу на підконтрольну Україні територію", - йдеться в повідомленні.

Через кілька годин біля цього ж блокпоста команда СММ бачила в "швидкої" жінку на вигляд близько 80 років.

"Лікар міжнародної організації, який був присутній на блокпосту, повідомив, що жінка поскаржилася на проблеми з серцем після того, як перейшла блокпост з боку підконтрольній території Україні, і її доставлять до лікарні в Луганську", - повідомили в штабі.

"Збройні формування РФ і їх найманці не припиняють створювати труднощі на блокпостах і КПВВ уздовж лінії зіткнення. Штучне створення ситуації неорганізованість у роботі КПВВ в холодну пору року з боку бойовиків в черговий раз піддає небезпеці мирне населення, демонструє відверту зневагу мінськими домовленостями і небажання виконувати взяті зобов'язання", - заявили представники української сторони СЦКК.

Раніше СММ ОБСЄ повідомили, що російсько-окупаційні війська продовжують нарощувати важке озброєння на Луганському напрямку та проводять навчання з бойовою стрільбою, готуючись до активних бойових дій на Донбасі.

Також Головне управління розвідки України повідомило про підготовку Росією хімічної атаки на окупованому Донбасі.