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Интервью

На КПВВ "Станица Луганская" обнаружили партию наркотиков

НовостиПроисшествия    10.06.2018 - 10:38
Фото: наркотическое вещество "Метадон" (dpsu.gov.ua)
Фото: наркотическое вещество "Метадон" (dpsu.gov.ua)

Женщина спрятала в нижнем белье 60 таблеток "Метадона"

В ходе реализации оперативной информации, пограничники Лисичанского отряда и работники Государственной фискальной службы Украины (ГФС), действуя в составе Объединенных сил, в контрольном пункте вьезда-выезда "Станица Луганская" обнаружили наркосодержащие таблетки. Об этом говорится в сообщении прес-службы Государственной пограничной службы Украины (ГПС).

Так, сообщается, что вчера от оперативных сотрудников Донецко-Луганского регионального управления военнослужащим отдела "Станично-Луганское-2" поступила информация о возможном перемещении жительницей Луганской области наркотиков через линию столкновения.

"Гражданка, которая наиболее подходила под описание оперативников, как раз находилась в общем потоке и ожидала на прохождения контрольных операций. Направлялась она к временно оккупированной территории Луганской области", - говорится в сообщении.

Пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы предложили украинке пройти в помещение для проведения осмотра, к которому привлекли и служебную собаку.

"Во время проверки вещей гражданки, совместная обзорная группа запрещенных к перемещению через линию соприкосновения предметов и веществ не обнаружила. Однако собака, специально натренированная на обнаружение наркотических веществ, среагировала на саму женщину. 60 таблеток "Метадона" гражданка скрыла в белье", - сообщили в пресс-службе ГПС.

Таблетки установленным порядком изъято представителями Государственной фискальной службы. Правонарушительницу передали представителям Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.

Напомним, прокуратура Киевской области 7 июня разоблачила организованную группу из 4 человек, которые распространяли на территории области наркотические вещества.

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Теги публикации: Государственная пограничная служба, наркотики, Станица Луганская, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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