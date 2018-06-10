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Інтерв'ю

На КПВВ "Станиця Луганська" виявили партію наркотиків

НовиниНадзвичайні події    10.06.2018 - 10:38
Фото: наркотична речовина "Метадон" (dpsu.gov.ua)
Фото: наркотична речовина "Метадон" (dpsu.gov.ua)

Жінка заховала в білизні 60 таблеток "Метадону"

У ході реалізації оперативної інформації, прикордонники Лисичанського загону та працівники Державної фіскальної служби України (ДФС), діючи у складі Об’єднаних сил, в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" виявили нарковмісні пігулки. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України (ДПС).

Так, повідомляється, що вчора від оперативних співробітників Донецько-Луганського регіонального управління військовослужбовцям відділу "Станично-Луганське-2" надійшла інформація про можливе переміщення жителькою Луганської області наркотиків через лінію зіткнення.

"Громадянка, яка найбільш підходила під опис оперативників, якраз перебувала у загальному потоці та очікувала на проходження контрольних операцій. Прямувала вона до тимчасово окупованої території Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники спільно із співробітниками фіскальної служби запропонували українці пройти у приміщення для проведення огляду, до якого залучили і службового собаку.

"Під час перевірки речей громадянки, спільна оглядова група заборонених до переміщення через лінію зіткнення предметів та речовин не виявила. Проте пес, спеціально натренований на виявлення наркотичних речовин, зреагував на саму жінку. 60 таблеток "Метадону" громадянка приховала у білизні", - повідомили в прес-службі ДПС.

Пігулки встановленим порядком вилучено представниками Державної фіскальної служби. Правопорушницю передано представникам Національної поліції для проведення подальших слідчих дій.

Нагадаємо, прокуратура Київської області 7 червня викрила організовану групу з 4 осіб, які розповсюджували на території області наркотичні речовини.

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Теги публікації: Государственная пограничная служба, наркотики, Станица Луганская, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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