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Інтерв'ю

У Київській області викрито групу наркоторговців

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 00:40
Фото: затриманий (kobl.gp.gov.ua)
Фото: затриманий (kobl.gp.gov.ua)

Поставки наркотичних засобів здійснювалися з РФ

Прокуратура Київської області 7 червня викрила організовану групу з 4 осіб, які розповсюджували на території області наркотичні речовини. Про це інформує прес-служба прокуратури.

"При санкціонованих обшуках у фігурантів кримінального виробництва виявлено та вилучено наркотиків на загальну суму понад 1 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Також були виявлені і вилучені бойові гранати та грошові кошти.

Організатором злочинної групи стала жінка 28 років.

До складу організованої групи входила постачальник наркотичних засобів, які вона отримувала з Російської Федерації.

"Виявлено та вилучено півкілограма метадону на суму 1 млн грн, 200 гр марихуани на суму 10 тис грн, а також бойові гранати, банківські картки, мобільні телефони, сім-картки і грошові кошти в сумі 50 тис грн", - йдеться у звіті прокуратури.

Затримано трьох осіб в порядку ст. 208 КПК України. Проводиться розшук четвертого зловмисника.

 

Нагадаємо, в Херсонській області затримали жінку-наркодилера.

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Теги публікації: наркотики, Прокуратура  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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