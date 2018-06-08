У Київській області викрито групу наркоторговців

Поставки наркотичних засобів здійснювалися з РФ
Прокуратура Київської області 7 червня викрила організовану групу з 4 осіб, які розповсюджували на території області наркотичні речовини. Про це інформує прес-служба прокуратури.
"При санкціонованих обшуках у фігурантів кримінального виробництва виявлено та вилучено наркотиків на загальну суму понад 1 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Також були виявлені і вилучені бойові гранати та грошові кошти.
Організатором злочинної групи стала жінка 28 років.
До складу організованої групи входила постачальник наркотичних засобів, які вона отримувала з Російської Федерації.
"Виявлено та вилучено півкілограма метадону на суму 1 млн грн, 200 гр марихуани на суму 10 тис грн, а також бойові гранати, банківські картки, мобільні телефони, сім-картки і грошові кошти в сумі 50 тис грн", - йдеться у звіті прокуратури.
Затримано трьох осіб в порядку ст. 208 КПК України. Проводиться розшук четвертого зловмисника.
Нагадаємо, в Херсонській області затримали жінку-наркодилера.