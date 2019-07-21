КПВВ "Майорское" возобновило работу

Фото: пиротехники на КПВВ "Майорское" (ГСЧС)

Пиротехнические подразделения ГСЧС завершили работы по обследованию территории КПВВ "Майорское"

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) завершили работы по обследованию территории КПВВ "Майорское" на Донбассе, в настоящее время пропускной пункт отрыт. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 19:30 работы по обследованию территории КПВВ "Майорское" пиротехническими подразделениями ГСЧС завершены.

Всего было обнаружено 12 ВНП: одну минометную мину 120 мм, один артиллерийский снаряд 23 мм, четыре артиллерийских снаряда 30 мм, пять ручных гранат и фрагмент минометной мины.

В 19:24 КПВВ "Майорское" возобновило свою работу.

Напомним, ранее сообщалось, что на контрольном пункте "Майорское" в ходе проверки после сообщения о минировании, пиротехники обнаружили неразорвавшийся артиллерийский снаряд калибра 122 мм. После обнаружения опасного предмета Госпогранслужба по согласованию с Командованием Объединенных сил решила временно прекратить работу КПВВ "Майорское".

Позже стало известно, что во время обследования территории контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" пиротехники обнаружили более 10 взрывоопасных предметов.