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КПВВ "Майорское" закрыли после обнаружения взрывчатки

Новости » Происшествия    21.07.2019 - 14:14
КПВВ "Майорское" закрыли после обнаружения взрывчатки
Фото: обнаруженная мина (ГНСУ)

Гражданские и персонал КПВВ были отведены в безопасное место

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" в Донецкой области временно прекратил пропуск граждан после обнаружения взрывоопасного предмета. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Государственной пограничной службы в Facebook.

Как сообщается, Госпогранслужба по согласованию с Командованием операции Объединенных сил прекратила работу КПВВ "Майорское". Персонал и гражданские, которые находились на территории контрольного пункта были отведены в безопасное место.

КПВВ &quot;Майорское&quot; закрыли после обнаружения взрывчатки

Отмечается, что около 12:10 за 150 метров от КПВВ пиротехники обнаружили неразорвавшуюся артиллерийскую мину 122-го калибра. Сейчас группа разминирования проводит мероприятия по изъятию обнаруженного взрывоопасного предмета.

"О восстановлении пропускных операций в КПВВ "Майорское" будет сообщено дополнительно", - подчеркнули в ведомстве.

 

Напомним, ранее сообщалось, что пиротехники обнаружили взрывоопасный предмет на территории контрольного пункта "Майорское". Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сразу же инициировала вопрос о временном прекращении работы КПВВ.

Как писало РБК-Украина, сегодня, 21 июля, около 7 часов утра полиция получила сообщение о минировании КПВВ "Майорское". После сообщения правоохранители приняли решение о приостановке пропуска граждан.

Позже в штабе операции Объединенных сил заявили о восстановлении работы контрольного пункта "Майорское". Тогда отмечалось, что в ходе обследования территории КПВВ взрывоопасные предметы не были обнаружены.

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