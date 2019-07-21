На КПВВ "Майорское" обнаружили взрывчатку

Фото: КПВВ "Майорское" (fb.com Николай Чечеткин)

Пиротехники хотят еще раз обследовать территорию КПВВ

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) инициировала вопрос о временном закрытии контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области из-за обнаружения взрывчатки. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу главы ГСЧС Николая Чечеткина в Facebook.

Как сообщил Чечеткин, в ходе обследования территории пункта пропуска "Майорское" пиротехники обнаружили взрывоопасный предмет. ГСЧС инициировало вопрос о временном прекращении работы КПВВ для дополнительного обследования территории.

"С целью недопущения гибели и травмирования гражданского населения, которое пересекает КПВВ, территориальным подразделением ГСЧС инициирован вопрос о временном прекращении функционирования КПВВ “Майорское” для дополнительного и тщательного обследования его территории", - заявил глава ГСЧС.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в 06:45 правоохранители получили анонимное сообщение о минировании КПВВ "Майорское". В связи с этим было принято решение приостановить пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут".

Позже в штабе операции Объединенных сил заявили о возобновлении работы контрольного пункта "Майорское". В штабе отметили, что в ходе обследования территории КПВВ взрывоопасные предметы не былы обнаружены.