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На КПВВ "Майорское" обнаружили новые взрывоопасные предметы

Новости » Происшествия    21.07.2019 - 15:28
На КПВВ "Майорское" обнаружили новые взрывоопасные предметы
Фото: КПВВ "Майорское" (fb.com Николай Чечеткин)

Пиротехники обнаружили артиллерийский снаряд и фрагмент мины

В ходе повторного обследования территории контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" пиротехники обнаружили еще несколько взрывоопасных объектов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, после обнаружения артиллерийской мины 122-го калибра пиротехники решили провести повторную проверку территории контрольного пункта. По состоянию на 15:00 сотрудники ГСЧС обнаружили артиллерийский снаряд калибра 23 мм и фрагмент минометной мины.

Сейчас на территории КПВВ "Майорское" работает пиротехническая группа и отделение радиационной, химической и биологической защиты. Поиск взрывоопасных предметов продолжается.

Виявлені вибухонебезпечні предмети (mvs.gov.ua)

Обнаруженные взрывоопасные предметы (mvs.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что на территории КПВВ "Майорское" в Донецкой области пиротехники обнаружили артиллерийскую мину 122-го калибра. Персонал и гражданские которые находились на территории КПВВ были отведены в безопасное место.

РБК-Украина писало, что Госпогранслужба по согласованию с Командованием Объединенных сил решила временно прекратить пропуск граждан через контрольный пункт "Майорское" в Донецкой области. Все остальные контрольные пункты вдоль линии разведения работают в обычном режиме.

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Новости Украины Донецкая областьГСЧСКПВВснаряд
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