КПВВ "Майорське" відновило роботу

Фото: піротехніки на КПВВ "Майорське" (ДСНС)

Піротехнічні підрозділи ДСНС завершили роботи по обстеженню території КПВВ "Майорське"

Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) завершили роботи по обстеженню території КПВВ "Майорське" на Донбасі, в даний час пропускний пункт відрито. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За станом на 19:30 роботи по обстеженню території КПВВ "Майорське" піротехнічними підрозділами ДСНС завершені.

Всього було виявлено 12 ВНП: одну мінометну міну 120 мм, один артилерійський снаряд 23 мм, чотири артилерійських снаряди 30 мм, п'ять ручних гранат і фрагмент мінометної міни.

У 19:24 КПВВ "Майорське" відновило свою роботу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на контрольному пункті "Майорське" в ході перевірки після повідомлення про мінування, піротехніки виявили не розірвався артилерійський снаряд калібру 122 мм. Після виявлення небезпечного предмету Держприкордонслужба за погодженням з Командуванням Об'єднаних сил вирішила тимчасово припинити роботу КПВВ "Майорське".

Пізніше стало відомо, що під час обстеження території контрольного пункту в'їзду-виїзду "Майорское" піротехніки виявили понад 10 вибухонебезпечних предметів.