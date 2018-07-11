КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 43,5 тыс. человек

Через КПВВ последовало 5,7 тысячи транспортных средств

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли 43, 5 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 0/10; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутовое" - 20/20.

Всего за прошлые сутки через КПВВ последовало 43,5 тысячи человек и 5,7 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 9260 человек и 1070 транспортных средств;

"Марьинка" - 10370 человек и 1940 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9300 человек и 1700 транспортных средств;

"Гнутовое" - 4540 человек и 970 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10040 человек.

Отметим, ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил о необходимости открыть дополнительные пункты пропуска на Донбассе.

Также сообщалось, что вчера, 9 июля, на площадке публичных закупок ProZorro состоялся аукцион по закупке сканирующих систем стационарного типа для осмотра грузовых транспортных средств и контейнеров для оснащения пунктов пропуска таможни Государственной фискальной службы Украины.

Напомним, за сутки 9 июля КПВВ на Донбассе за минувшие сутки пересекли почти 39 тыс. человек.