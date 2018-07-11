КПВВ на Донбасі за добу перетнули майже 43,5 тис. осіб

За добу КПВВ перетнули 5,7 тисячі транспортних засобів

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули 43, 5 тисяч осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, в контрольних пунктах в'їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил, сьогодні вранці на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 20/50; "Маріїнка" - 0/10; "Новотроїцьке" - 20/30; "Гнутове" - 20/20.

Всього за минулу добу через КПВВ надійшло 43,5 тисячі осіб і 5,7 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 9260 людина і 1070 транспортних засобів;

"Маріїнка" - 10370 людина і 1940 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 9300 осіб та 1700 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4540 людина і 970 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 10040 осіб.

Відзначимо, раніше перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг заявив про необхідність відкрити додаткові пункти пропуску на Донбасі.

Також повідомлялося, що вчора, 9 липня, на майданчику публічних закупівель ProZorro відбувся аукціон по закупівлі скануючих систем стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів і контейнерів для оснащення пунктів пропуску митниці Державної фіскальної служби України.

Нагадаємо, за добу 9 липня КПВВ на Донбасі за минулу добу перетнули майже 39 тис. осіб.