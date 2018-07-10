ГФС ожидает экономии около 600 млн гривен на закупке сканеров для таможни

Аукцион состоялся 9 июля

Вчера, 9 июля, на площадке публичных закупок ProZorro состоялся аукцион по закупке сканирующих систем стационарного типа для осмотра грузовых транспортных средств и контейнеров для оснащения пунктов пропуска таможни Государственной фискальной службы Украины (ГФС). Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Facebook.

Как сообщается, в первом лоте по приобретению трех сканирующих систем с ожидаемой стоимостью 390 млн гривен победу одержала компания Arempa International Ltd FZC. Окончательное предложение по лоту составила 219 млн грн.

Победу во втором лоте по приобретению еще трех сканирующих систем получила компания NUCTECH COMPANI LIMITED окончательным предложением 217,999 млн гривен. Ожидаемая стоимость лота составляла 390 млн гривен.

В третьем лоте по приобретению четырех сканирующих систем победу также получила NUCTECH COMPANI LIMITED. Ожидаемая стоимость лота составляла 520 млн гривен, окончательное предложение – 264,4 млн гривен.

Общая экономия средств, предназначенных на закупку сканирующих систем для оснащения пунктов пропуска на государственной границе, составляет 598,601 млн гривен.

"Конкурс был максимально открытым, мы привлекли лидеров рынка, поэтому неудивительно, что конкуренция в ходе торгов оказалась очень жесткой. Победная цена Nuctech во втором лоте составила лишь на 999 гривен меньше, чем предложение Rapiscan, - отметил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан. - Участники были вынуждены очень существенно снижать цены по сравнению со своими первоначальными предложениями. Как результат, мы получили экономию для госбюджета в размере почти 600 млн гривен. Это ресурс для того, чтобы закупить дополнительные технические средства контроля".

Відбувся аукціон із закупівлі скануючих систем для митниці На офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні... Опубліковано Державна фіскальна служба України Понеділок, 9 липня 2018 р.

Напомним, по словам Продана, в 2018 году стационарными сканерами оборудуют 10 пунктов пропуска на госгранице.