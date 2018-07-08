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Хуг заявил о необходимости открыть дополнительные пункты пропуска на Донбассе

НовостиОбщество    08.07.2018 - 09:55
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)

Действующие КПВВ, по словам Хуга, должны работать круглосуточно

Необходимо открыть дополнительные пункты пропуска на Донбассе. Те пункты, которые сейчас существуют, должны работать круглосуточно и быть безопасными для пересечения, заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает Hromadske radio.

Так, Хуг напомнил, что количество и место расположения КПВВ не регулируются минскими договоренностями и добавил, что "любая дорога, любой город должны быть открытыми".

"Необходимо открыть дополнительные пункты пропуска, а те, которые сейчас существуют, должны работать круглосуточно и быть безопасными для сечения", - заявил он.

Ранее хуг заявил, что первопричинами насилия на Донбассе является близкое расположение позиций вооруженных сил и вооруженных формирований, а также размещение тяжелого вооружения.

Напомним, ранее Александр Хуг сообщал, что количество обстрелов на Донбассе за неделю выросло на 50%.

Отметим, за минувшие сутки боевики 13 раз обстреливали позиции украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Хуг рассказал о первопричинах насилия на Донбассе во время перемирия КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 36,6 тыс. человек
Теги публикации: ОБСЕ, Донбасс, Александр Хуг, пункт пропуска, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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