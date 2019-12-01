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КПВВ на Донбассе перешли на зимний график

Новости » Политика     01.12.2019 - 09:00
КПВВ на Донбассе перешли на зимний график
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

С сегодняшнего дня пункты пропуска работают с 08:00 до 17:00

На линии разграничения на Донбассе все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) перешли на зимний график работы. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

В частности, в соответствии с приказом командующего Объединенных сил, с 1 декабря пункты пропуска перешли на график зимнего периода. Это означает, что КПВВ будут работать ежедневно с 08:00 до 17:00.

"Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе вступил в силу новый порядок пересечения пунктов пропуска на Донбассе. В частности, теперь не требуется нотариально заверенное согласие второго из родителей, если ребенок возвращается на оккупированные территории в сопровождении того, с кем выезжал. Кроме того, учащиеся в возрасте от 14 до 16 лет, которые учатся на подконтрольной территории, смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии подтверждающих документов.

Ранее также сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины подготовит Национальную платформу примирения и единства для реинтеграции оккупированного Донбасса.

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