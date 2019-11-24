На КПВВ на Донбассе обнаружили партию контрабандных сигарет

Фото: обнаружена контрабанда (pressjfo.news)

Правоохранители обнаружили 19 ящиков сигарет

На контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" на Донбассе правоохранители из состава Объединенных сил обнаружили партию контрабандных сигарет общей стоимостью более 470 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, пограничники вместе с представителями фискальной службы обнаружили в автомобиле, который двигался в направлении временно оккупированной территории, 19 ящиков с контрабандными сигаретами. Общая стоимость обнаруженных сигарет превышает 470 тыс. гривен.

"Во время работы совместной досмотровой группы представителей Государственной фискальной службы и пограничников, в специально оборудованном схроне (двойной нише стенки) выявлены 19 ящиков (9 500 пачек) сигарет "Marlboro" без акциза. Предварительная сумма оценки табачных изделий составила около 475,5 тыс. гривен", - рассказали в ведомстве.

По данному факту готовится сообщение об уголовном правонарушении по ст. 204 УК Украины, то есть незаконное изготовление, хранение, сбыт и транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров.

Напомним, ранее сообщалось, что на КПВВ "Станица Луганская" правоохранители пресекли две попытки незаконного ввоза наличных с оккупированных территорий общей суммой в 600 тыс. гривен. В первом случае нарушитель пытался ввезти на подконтрольную Украине территорию 265 тыс. гривен. Во втором случае - женщина пыталась тайно переместить через линию разграничения 335 тыс. гривен.