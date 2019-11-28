ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вступил в силу обновленный порядок пересечения КПВВ на линии разграничения

Новости » Общество     28.11.2019 - 09:41
Вступил в силу обновленный порядок пересечения КПВВ на линии разграничения
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня

Сегодня, 28 ноября, вступает в силу новый порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПСУ).

Так, въезд и выезд лиц и транспорта осуществляется исключительно через определенные командованием ООС контрольные пункты.

Граждане Украины в направлении временно оккупированной территории могут следовать при условии предъявления паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, временного удостоверения гражданина Украины на основании разрешения физическому лицу.

Иностранцам и лицами без гражданства необходимо предъявить любой документ, определенный статьей 15 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и иметь разрешение физическому лицу.

Также действуют требования в отношении несовершеннолетних украинцев. Так, граждане Украины, которые не достигли 14-летнего возраста направляются на ТОТ по паспорту гражданина Украины для выезда за границу или свидетельством о рождении, а граждане Украины возрастом от 14 до 16 лет - по паспорту гражданина Украины или паспорту гражданина Украины для выезда за границу с соблюдением требований пунктов 3-6 Правил предусмотренных Постановлением Кабмина от 27 января 1995 г № 57. Разрешение физическому лицу на них выдается лицу, осуществляющему сопровождение.

Кроме того, нотариально-заверенное согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, если ребенок возвращается на временно окупированные территории (ВОТ) в сопровождении того законного представителя, с которым совершила выезд.

Также предоставлена возможность въезда на ВОТ и выезда из нее граждан Украины в возрасте от 14 до 16 лет, которые учатся в учебных заведениях на контролируемой украинской властью территории, без сопровождения законных представителей, проживающих на ВОТ, - при наличии документа, подтверждающего обучение в учреждении образования на контролируемой территории Украины и на основании разрешения физическому лицу

Въезд на временно оккупированную территорию Украины граждан Украины, которые выехали с этой территории для оформления документов, осуществляется при условии предъявления справки, выданной территориальным органом или территориальным подразделением ГМС.

Во время выезда из временно оккупированных территорий граждане Украины должны иметь разрешение физическому лицу и предъявить любой документ, подтверждающий гражданство Украины.

Ранее сообщалось, что правительство упростило порядок въезда-выезда лиц и перемещение товаров через КПВВ на линии разграничения для граждан Украины, которые вынуждены жить на временно оккупированной территории.

Опубликован закон об оперативно-розыскных подразделениях Госпогранслужбы В Харьковской области авто пограничника облили кислотой
Новости Украины Государственная пограничная служба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь