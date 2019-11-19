СНБО подготовит Нацплатформу для реинтеграции Донбасса

Фото: Сергей Сивохо (facebook.com/sivokho)

СНБО разрабатывает Национальную платформу примирения и единства

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) подготовят Национальную платформу примирения и единства для реинтеграции оккупированного Донбасса. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал советник главы СНБО Сергей Сивохо.

По его словам, его команда в СНБО планирует решать комплекс проблем.

"Наша команда уже сейчас работает над созданием Национальной платформы примирения и единства. Мы привлекаем международных специалистов-практиков по решению военных конфликтов, анализируем опыт Ирландии, Боснии и других стран. Так легче найти наиболее правильные и уже проверенные варианты разрешения конфликтов - и переложить этот опыт на наши ситуацию, ментальность и восприятие", - отметил Сивохо.

Напомним, ранее в СНБО назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса. В частности, по словам Сивохо, такими реальными шагами должно стать упрощение режима пересечения КПВВ.

Кроме того, ранее Сивохо выразил сомнение в правдивости опроса жителей оккупированных территорий, который провела компания "Нью имидж маркетинг групп". Результаты опроса были опубликованы в "Зеркале недели".