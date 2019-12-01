КПВВ на Донбасі перейшли на зимовий графік

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

З сьогоднішнього дня пункти пропуску працюють з 08:00 до 17:00

На лінії розмежування на Донбасі усі контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) перейшли на зимовий графік роботи. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Зокрема, згідно з наказом командувача Об'єднаних сил, з 1 грудня пункти пропуску перейшли на графік зимового періоду. Це означає, що КПВВ будуть працювати щоденно з 08:00 до 17:00.

"Командування Об'єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня набув чинності новий порядок перетину пунктів пропуску на Донбасі. Зокрема, тепер не потрібна нотаріально завірена згода другого з батьків, якщо дитина повертається на окуповані території в супроводі того, з ким виїжджала. Крім того, учні у віці від 14 до 16 років, які навчаються на підконтрольній території, зможуть самостійно перетинати КПВВ при наявності підтверджуючих документів.

Раніше також повідомлялося, що Рада національної безпеки і оборони України підготує Національну платформу примирення і єдності для реінтеграції окупованого Донбасу.