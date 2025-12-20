КПП між Україною та Молдовою працюють з обмеженнями: що потрібно знати

Удар по мосту під Маяками

Нагадаємо, що на українсько-молдовському кордоні на пунктах пропуску запроваджено обмеження через удари Росії по мосту біля Маяків. Російські окупанти атакували цей міст дроном 19 грудня.

Також ми писали, що безпілотник влучив у автомобіль, який рухався по мосту. Внаслідок атаки загинула жінка, троє її дітей госпіталізовані з травмами та гострою реакцією на стрес.

Сьогодні також з’явилася інформація про нові удари по цьому об’єкту, зафіксовані в моніторингових каналах.

Віцепрем’єр з питань відновлення України Олексій Кулеба повідомив, що через ці атаки країна терміново опрацьовує нові маршрути для пасажирського, вантажного та транзитного транспорту. Робота ведеться у координації з Молдовою.

Детальніше про причини атак Росії на мости в Одеській області читайте в матеріалі РБК-Україна.