КПП между Украиной и Молдовой работают с ограничениями: что нужно знать

Пограничная полиция Молдовы уточнила, кто и куда может выезжать, а также призвала воздержаться от поездок в Одессу.

По состоянию на 20 декабря действуют следующие правила:

КПП "Тудору - Староказачье"

В направлении Белгород-Днестровского - выезд без ограничений для всех.

В направлении Одессы - только граждане Украины и транспорт массой до 7 тонн.

КПП "Паланка - Маяки - Удобное"

Выезд из Молдовы - только для граждан Украины.

Ограничения по транспорту - до 7 тонн.

В направлении Белгород-Днестровского - ограничений нет.

Движение в Одессу затруднено

В Государственной пограничной службе Украины объяснили, какие КПП работают и почему добраться до Одессы сейчас проблематично.

Как сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пункты пропуска на юге Одесской области не закрыты - оформление граждан и транспорта продолжается. В то же время действуют серьезные ограничения движения.

Причина - уничтоженный мост вблизи населенного пункта Маяки, что усложнило сообщение со стороны Одессы и границы. По словам Демченко, проезд в направлении Одессы через эти пункты пропуска сейчас практически невозможен.

"Рекомендуем другие альтернативные направления - это могут быть пункты пропуска на границе с Молдовой в Винницкой области или в Черновицкой - в частности, "Могилев-Подольский", "Мамалыга" и "Сокиряны", - отметил он.