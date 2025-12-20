ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

КПП між Україною та Молдовою працюють з обмеженнями: що потрібно знати

Україна, Субота 20 грудня 2025 21:19
UA EN RU
КПП між Україною та Молдовою працюють з обмеженнями: що потрібно знати Фото: як зараз працюють пункти пропуску з Молдовою (facebook.com.SouthernBorderUkraine)
Автор: Сергій Козачук

Після атак безпілотників 18-19 грудня два пункти пропуску на молдовсько-українському кордоні перейшли на особливий режим роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NM.

Прикордонна поліція Молдови уточнила, хто і куди може виїжджати, а також закликала утриматися від поїздок до Одеси.

Станом на 20 грудня діють такі правила:

КПП "Тудору - Староказаче"

  • У напрямку Білгород-Дністровського - виїзд без обмежень для всіх.
  • У напрямку Одеси - лише громадяни України та транспорт масою до 7 тонн.

КПП "Паланка - Маяки - Зручне"

  • Виїзд з Молдови - тільки для громадян України.
  • Обмеження за транспортом - до 7 тонн.
  • У напрямку Білгород-Дністровського - обмежень немає.

Рух до Одеси ускладнений

У Державній прикордонній службі України пояснили, які КПП працюють і чому дістатися Одеси зараз проблематично.

Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пункти пропуску на півдні Одещини не закриті - оформлення громадян і транспорту триває. Водночас діють серйозні обмеження руху.

Причина - знищений міст поблизу населеного пункту Маяки, що ускладнило сполучення з боку Одеси та кордону. За словами Демченка, проїзд у напрямку Одеси через ці пункти пропуску наразі практично неможливий.

"Рекомендуємо інші альтернативні напрямки - це можуть бути пункти пропуску на кордоні з Молдовою у Вінницькій області або у Чернівецькій - зокрема, "Могилів-Подільський", "Мамалига" і "Сокиряни", - зазначив він.

Удар по мосту під Маяками

Нагадаємо, що на українсько-молдовському кордоні на пунктах пропуску запроваджено обмеження через удари Росії по мосту біля Маяків. Російські окупанти атакували цей міст дроном 19 грудня.

Також ми писали, що безпілотник влучив у автомобіль, який рухався по мосту. Внаслідок атаки загинула жінка, троє її дітей госпіталізовані з травмами та гострою реакцією на стрес.

Сьогодні також з’явилася інформація про нові удари по цьому об’єкту, зафіксовані в моніторингових каналах.

Віцепрем’єр з питань відновлення України Олексій Кулеба повідомив, що через ці атаки країна терміново опрацьовує нові маршрути для пасажирського, вантажного та транзитного транспорту. Робота ведеться у координації з Молдовою.

Детальніше про причини атак Росії на мости в Одеській області читайте в матеріалі РБК-Україна.

