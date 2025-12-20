КПП между Украиной и Молдовой работают с ограничениями: что нужно знать
После атак беспилотников 18-19 декабря два пункта пропуска на молдавско-украинской границе перешли на особый режим работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NM.
Пограничная полиция Молдовы уточнила, кто и куда может выезжать, а также призвала воздержаться от поездок в Одессу.
По состоянию на 20 декабря действуют следующие правила:
КПП "Тудору - Староказачье"
- В направлении Белгород-Днестровского - выезд без ограничений для всех.
- В направлении Одессы - только граждане Украины и транспорт массой до 7 тонн.
КПП "Паланка - Маяки - Удобное"
- Выезд из Молдовы - только для граждан Украины.
- Ограничения по транспорту - до 7 тонн.
- В направлении Белгород-Днестровского - ограничений нет.
Движение в Одессу затруднено
В Государственной пограничной службе Украины объяснили, какие КПП работают и почему добраться до Одессы сейчас проблематично.
Как сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пункты пропуска на юге Одесской области не закрыты - оформление граждан и транспорта продолжается. В то же время действуют серьезные ограничения движения.
Причина - уничтоженный мост вблизи населенного пункта Маяки, что усложнило сообщение со стороны Одессы и границы. По словам Демченко, проезд в направлении Одессы через эти пункты пропуска сейчас практически невозможен.
"Рекомендуем другие альтернативные направления - это могут быть пункты пропуска на границе с Молдовой в Винницкой области или в Черновицкой - в частности, "Могилев-Подольский", "Мамалыга" и "Сокиряны", - отметил он.
Удар по мосту под Маяками
Напомним, что на украинско-молдавской границе на пунктах пропуска введены ограничения из-за ударов России по мосту возле Маяков. Российские оккупанты атаковали этот мост дроном 19 декабря.
Также мы писали, что беспилотник попал в автомобиль, который двигался по мосту. В результате атаки погибла женщина, трое ее детей госпитализированы с травмами и острой реакцией на стресс.
Сегодня также появилась информация о новых ударах по этому объекту, зафиксированных в мониторинговых каналах.
Вице-премьер по вопросам восстановления Украины Алексей Кулеба сообщил, что из-за этих атак страна срочно прорабатывает новые маршруты для пассажирского, грузового и транзитного транспорта. Работа ведется в координации с Молдовой.
Подробнее о причинах атак России на мосты в Одесской области читайте в материале РБК-Украина.