Главная » Жизнь » Общество

КПП между Украиной и Молдовой работают с ограничениями: что нужно знать

Украина, Суббота 20 декабря 2025 21:19
КПП между Украиной и Молдовой работают с ограничениями: что нужно знать Фото: как сейчас работают пункты пропуска с Молдовой (facebook.com.SouthernBorderUkraine)
Автор: Сергей Козачук

После атак беспилотников 18-19 декабря два пункта пропуска на молдавско-украинской границе перешли на особый режим работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NM.

Пограничная полиция Молдовы уточнила, кто и куда может выезжать, а также призвала воздержаться от поездок в Одессу.

По состоянию на 20 декабря действуют следующие правила:

КПП "Тудору - Староказачье"

  • В направлении Белгород-Днестровского - выезд без ограничений для всех.
  • В направлении Одессы - только граждане Украины и транспорт массой до 7 тонн.

КПП "Паланка - Маяки - Удобное"

  • Выезд из Молдовы - только для граждан Украины.
  • Ограничения по транспорту - до 7 тонн.
  • В направлении Белгород-Днестровского - ограничений нет.

Движение в Одессу затруднено

В Государственной пограничной службе Украины объяснили, какие КПП работают и почему добраться до Одессы сейчас проблематично.

Как сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пункты пропуска на юге Одесской области не закрыты - оформление граждан и транспорта продолжается. В то же время действуют серьезные ограничения движения.

Причина - уничтоженный мост вблизи населенного пункта Маяки, что усложнило сообщение со стороны Одессы и границы. По словам Демченко, проезд в направлении Одессы через эти пункты пропуска сейчас практически невозможен.

"Рекомендуем другие альтернативные направления - это могут быть пункты пропуска на границе с Молдовой в Винницкой области или в Черновицкой - в частности, "Могилев-Подольский", "Мамалыга" и "Сокиряны", - отметил он.

Удар по мосту под Маяками

Напомним, что на украинско-молдавской границе на пунктах пропуска введены ограничения из-за ударов России по мосту возле Маяков. Российские оккупанты атаковали этот мост дроном 19 декабря.

Также мы писали, что беспилотник попал в автомобиль, который двигался по мосту. В результате атаки погибла женщина, трое ее детей госпитализированы с травмами и острой реакцией на стресс.

Сегодня также появилась информация о новых ударах по этому объекту, зафиксированных в мониторинговых каналах.

Вице-премьер по вопросам восстановления Украины Алексей Кулеба сообщил, что из-за этих атак страна срочно прорабатывает новые маршруты для пассажирского, грузового и транзитного транспорта. Работа ведется в координации с Молдовой.

Подробнее о причинах атак России на мосты в Одесской области читайте в материале РБК-Украина.

Молдова Граница с Украиной
