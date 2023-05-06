На КПП "Чонгар" виникли затори через оголошену загарбниками "евакуацію" з Мелітополя

На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар" утворився величезний затор. Усе через оголошену загарбниками так звану "евакуацію" з Мелітополя.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram .

"Окупанти догралися в "евакуацію": спровокували шалену паніку і не менш шалені черги", - написав він.

При цьому Федоров додав, що на КПП військових і власників спецперепусток пропускають позачергово.

"Вантажівки з награбованим - в окремій черзі. А тисячам легкових авто - мінімум 5 годин очікування", - повідомив він.

Фото: пробка на КПП "Чонгар"(t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Нагадаємо, раніше Федоров повідомив, що окупанти розпочали "евакуацію" з Мелітополя.

Додамо, що 5 травня гауляйтер окупованої частини Запорізької області оголосив часткову "евакуацію" населення.

При цьому Федоров попередив, що є можливість, що окупанти можуть готуватися до провокацій під виглядом "евакуації".

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