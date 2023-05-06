На КПП "Чонгар" возникла пробка из-за объявленной захватчиками "эвакуации" из Мелитополя

На контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" образовалась огромная пробка. Все из-за объявленной захватчиками так называемой "эвакуации" из Мелитополя.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram .

"Оккупанты доигрались в "эвакуацию": спровоцировали бешеную панику и не менее бешеные очереди", - написал он.

При этом Федоров добавил, что на КПП военных и владельцев спецпропусков пропускают вне очереди.

"Грузовики с награбленным - в отдельной очереди. А тысячам легковых авто - минимум 5 часов ожидания", - сообщил он.

Фото: пробка на КПП "Чонгар"(t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Напомним, ранее Федоров сообщил, что оккупанты начали "эвакуацию" из Мелитополя.

Добавим, что 5 мая гауляйтер оккупированной части Запорожской области объявил частичную "эвакуацию" населения.

При этом Федоров предупредил, что есть вероятность, что оккупанты могут готовиться к провокациям под видом "эвакуации".

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