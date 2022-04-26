UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Козятине объявлен день траура по погибшим из-за российских ракетных обстрелов

Фото: в Винницкой области объявили траур по жертвам вражеских ракетных ударов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Козятине Винницкой области объявили 26 апреля днем траура по жертвам вражеских ракетных обстрелов, совершенным в понедельник утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского главы Козятинской территориальной громады Татьяны Ермолаевой.

"Вместе с аппаратом городского совета, исполкомом и депутатским корпусом выражаем свои искренние соболезнования семье козятчанина Франчука Вячеслава и семьям и близким погибших во время ракетных обстрелов вблизи Козятина. Это невосполнимая потеря для всей громады! Мы верим, что ни одна жизнь не будет потеряна напрасно. Российская агрессия должна быть прекращена и наказана!" - говорится в сообщении.

В знак скорби будут приспущены государственный стяг и флаг города Козятин возле помещения горсовета.

Также на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций города вывесят флаг Украины с черной лентой.

Ранее сообщалось, что 25 апреля в Винницкой области в результате ракетных обстрелов Жмеринки и Козятина погибли 5 человек, и еще 18 получили ранения.

Напомним, утром 25 апреля войска РФ нанесли ракетные удары по Винницкой, Львовской и Ровенской областям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винницкая областьракетный ударВойна России против Украины