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У Козятині оголошено день жалоби за загиблими через російські ракетні обстріли

Фото: у Вінницькій області оголосили жалобу за жертвами ворожих ракетних ударів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Козятині Вінницької області оголосили 26 квітня днем жалоби за жертвами ворожих ракетних обстрілів, здійсненими в понеділок вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Козятинської територіальної громади Тетяни Єрмолаєвої.

"Разом з апаратом міської ради, виконкомом та депутатським корпусом висловлюємо свої щирі співчуття родині козятинчанина Франчука В'ячеслава та родинам і близьким загиблих сьогодні під час ракетного обстрілу поблизу Козятина. Це непоправна втрата для усієї громади! Ми віримо, що ні одне життя не буде втрачене дарма. Російська агресія повинна бути припинена та покарана!" - йдеться в повідомленні.

На знак скорботи будуть приспущені державний стяг і прапор міста Козятин біля приміщення міськради.

Також на будівлях і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій міста вивісять прапор України з чорною стрічкою.

Раніше повідомлялося, що 25 квітня у Вінницькій області в результаті ракетних обстрілів Жмеринки і Козятина загинули 5 людей, і ще 18 отримали поранення.

Нагадаємо, вранці 25 квітня війська РФ завдали ракетних ударів по Вінницький, Львівський та Рівненській областях.

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