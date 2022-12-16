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З кожною новою атакою Росія сподівається змінити хід війни та зламати українців, - Міноборони

Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (facebook.com/ganna_maliar)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія вдається до масованих ракетних ударів по території України, адже таким чином сподівається змінити хід війни на свою користь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

"З кожним наступним ракетним ударом Кремль сподівається занурити нас в тотальну темряву. З кожним наступним ракетним ударом країна-терорист сподівається зламати українців, перетворивши нашу націю на таких же рабів системи, як і росіяни", - написала вона.

Малір підкреслює, що усі її спроби виявляються марними. Українці доводять усьому світові, що свобода і воля - це частина ДНК нашої нації.

Саме тому Росія програла війну в той момент, коли тільки почала її.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук також зазначив, що з кожним новим ракетним ударом слово "русский" спускається все нижче в списку лайливих слів. Так, зараз воно вже нижче, аніж "нелюд" та "терорист". Мірило абсолютного зла.

Нагадаємо, вранці 16 грудня Росія вдалася до чергової масованої атаки по Україні.

У зв'язку з цим виникли масові перебої зі світлом.

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