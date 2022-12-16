С каждой новой атакой Россия надеется изменить ход войны и сломать украинцев, - Минобороны

"С каждым последующим ракетным ударом Кремль надеется погрузить нас в тотальную тьму. С каждым последующим ракетным ударом страна-террорист надеется сломить украинцев, превратив нашу нацию в таких же рабов системы, как и россияне", - написала она.

Малир подчеркивает, что все ее попытки оказываются тщетными. Украинцы доказывают всему миру, что свобода и воля - это часть ДНК нашей нации.

Именно поэтому Россия проиграла войну в тот момент, когда только начала ее.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук также отметил, что с каждым новым ракетным ударом слово "русский" спускается все ниже в списке бранных слов. Так, сейчас оно уже ниже, чем "изверг" и "террорист". Мерило абсолютного зла.

Напомним, утром 16 декабря Россия прибегла к очередной массированной атаке по Украине.

В связи с этим возникли массовые перебои со светом.

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