Для кожного регіону - свій план: Зеленський анонсував стратегію захисту енергетики

"Готуємо РНБО для затвердження стратегії на наступну зиму: повинні бути затверджені оновлені плани захисту й відновлення енергетичних об'єктів та критичної інфраструктури в містах і громадах - комплексні плани стійкості міст та регіонів", - йдеться у його заяві.

Він наголосив, що громадяни відчули, які міста й громади підготувались до наявних загроз, а які не використали ефективно час перед торішньою зимою.

"Цього року для кожного регіону буде затверджений на рівні РНБО конкретний перелік необхідних дій, і при цьому ми збережемо й поширимо ефективні рішення тих міст та громад, які цієї зими продемонстрували найбільші результати в захисті енергосистеми та в підтримці людей", - наголосив Зеленський.

Захист енергетики

Нагадаємо, міністр енергетики України Денис Шмигаль розповів, що пасивний захист другого рівня вже встановлено на переважній більшості українських підстанцій.

За його словами, бетонні саркофаги довели свою ефективність, витримуючи численні атаки. Зокрема, деякі споруди витримали влучання понад 20 "Шахедів", а також ракетні удари.

Шмигаль зауважив, що будівництво одного бетонного саркофага коштує менше ніж 3 млн доларів, що можна порівняти з ціною лише однієї ракети для системи ППО Patriot.