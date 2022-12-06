Кожна спроба провести переговори з Путіним внутрішньо зміцнюють його, - МЗС Польщі

Кожна спроба провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним лише зміцнює його внутрішньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави МЗС Польщі Мартіна Пшидача, яку приводить RMF FM.

"Він вважає, що таким чином Захід демонструє слабкість. Тому чим більше таких дзвінків, тим сильнішим Путін відчуває себе внутрішньо", - заявив Пшидач.

У самій Польщі вважають, що найбільш ефективною буде саме політика ізоляції Путіна. Пшидач критикує підтримку контактів та проведення перемовин його колег із Путіним.

"Через політику ізоляції Росії можна досягти бажаних цілей. І ми критично ставимося до всіх цих телефонних дзвінків, спроб переговорів, тому що це тільки посилює Володимира Путіна", - заявив заступник міністра.

Пшидач пояснює, що Путін думає, якщо йому дзвонять, значить, стають слабшими. А отже, Путін може вважати, що його політика правильна.