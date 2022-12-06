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Каждая попытка провести переговоры с Путиным лишь внутренне укрепляет его, - МИД Польши

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Вторник 06 декабря 2022 17:43
Каждая попытка провести переговоры с Путиным лишь внутренне укрепляет его, - МИД Польши Фото: Владимир Путин, президент РФ (kremlin ru)
Автор: Дмитрий Браславский

Каждая попытка провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным лишь укрепляет его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы МИД Польши Мартина Пшидача, которое приводит RMF FM.

"Он считает, что таким образом Запад демонстрирует слабость. Поэтому, чем больше таких звонков, тем сильнее Путин чувствует себя внутренне", - заявил Пшидач.

В Польше считают, что наиболее эффективной будет именно политика изоляции Путина. Пшидач критикует поддержку контактов и проведение переговоров его коллег с Путиным.

"Из-за политики изоляции России можно достичь желаемых целей. И мы критически относимся ко всем этим телефонным звонкам, попыткам переговоров, потому что это только усиливает Владимира Путина", - заявил замминистра.

Пшидач объясняет, что Путин думает, если ему звонят, значит, становятся слабее. А значит, Путин может считать, что его политика правильная.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что будущая архитектура безопасности Европы должна включать и отдельные гарантии для России.

Позже Институт изучения войны заявил, что заявление президент Франции Эммануэль Макрон усилило российскую информационную операцию о необходимости Запада обсудить "гарантию безопасности" для Москвы.

Глава МИД Британии Джеймс Клэверли предполагает, что Путин может использовать переговоры для перевооружения

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