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Заява Макрона стала частиною російської інформаційної операції, - ISW

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Париж, Неділя 04 грудня 2022 04:43
Заява Макрона стала частиною російської інформаційної операції, - ISW Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Заява президент Франції Еммануель Макрон посилила російську інформаційну операцію про необхідність Заходу обговорити "гарантію безпеки" для Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

У своєму інтерв'ю 3 грудня Макрон заявив, що Заходу слід подумати, як ставитися до "гарантій безпеки" для Росії, якщо президент Володимир Путін погодиться на переговори щодо припинення війни в Україні.

"Ця тема буде частиною тем для світу, тому нам потрібно підготувати те, що ми готові зробити. Як ми захищаємо наших союзників. Як дати гарантії Росії того дня, коли вона повернеться за стіл переговорів", - заявив Макрон.

"Гарантії безпеки", які вимагає Росія, спричиняють частковий демонтаж НАТО шляхом повернення до кордонів 1997 року та надання Москві права вето на майбутнє розширення альянсу.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у своєму виступі послався на ці вимоги 1 грудня, нагадують експерти.

"Вимога Росії щодо "гарантій безпеки" є частиною більшої російської інформаційної операції, в якій НАТО зображується як провокатор вторгнення в Україну", - йдеться у звіті ISW.

Аналітики вважають, що "гарантії безпеки", які Україна, НАТО та решта Європи приймуть від Росії після неспровокованої та жорстокої війни, можуть бути більш слушною темою для розмови західних лідерів, які планують переговори з Москвою.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що майбутня архітектура безпеки Європи має включати і окремі гарантії для Росії.

Також ми писали, що, за словами президента Володимира Зеленського, Україна підготувала та запропонувала партнерам документ про гарантії безпеки для нашої країни. Київ готовий підписати його вже цього року.

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Еммануель Макрон Гарантії безпеки
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