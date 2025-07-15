Кожна - на вагу золота: українцям показали рідкісну лісову квітку (фото)

Рідкісну рослину, занесену до Червоної книги України, можна зустріти у національному парку у Волинській області. Йдеться про лілію лісову.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Національного природного парку "Прип'ять-Стохід" у Facebook.
У нацпарку розповіли, що лілія лісова - королева лісу, яка:
Зазначається, що зустріти її в дикій природі - велика удача та навіть привілей. При цьому зростає вона переважно:
"Саме таких, як у нашому парку", - уточнюється у публікації.
Громадянам повідомили, що завдяки охороні природного середовища й зусиллям працівників парку, популяція лілії лісової в межах НПП "Прип'ять-Стохід" зберігається стабільною.
Проте кожна квітка - на вагу золота.
Повідомляється, що впродовж трьох тижнів екоосвітянки - спільно з викладачами кафедри ботаніки Волинського національного університету імені Лесі Українки та працівниками Люб'язівського природоохоронного науково-дослідного відділення (ПНДВ) - проводили системні виїзди до лісового масиву Сваловичівської дачі.
Саме там вони спостерігали за цим рідкісним видом і досліджували:
"Такі дослідження мають важливе значення для збереження червонокнижних видів флори Полісся. Лілія лісова - окраса лісів, індикатор екологічного стану біотопу та символ тендітної рівноваги природи", - пояснили у нацпарку.
Насамкінець спеціалісти звернулись до відвідувачів парку й закликали їх не зрізати й не викопувати лілію лісову.
"Її краса має залишатися в дикій природі, а не у вазі чи на клумбі. Якщо побачите цю красуню - зробіть фото, залишивши її недоторканою. Хай лілія лісова квітує і для майбутніх поколінь", - підсумували в установі.
Нагадаємо, раніше академік НАН, еколог і геоботанік Яків Дідух розповів РБК-Україна, скільки років знадобиться для відновлення українських лісів після війни.
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