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Кожна - на вагу золота: українцям показали рідкісну лісову квітку (фото)

Рідкісну лілію лісову можна побачити у Волинській області (фото: facebook.com/prypiatstokhid)
Автор: Ірина Костенко

Рідкісну рослину, занесену до Червоної книги України, можна зустріти у національному парку у Волинській області. Йдеться про лілію лісову.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Національного природного парку "Прип'ять-Стохід" у Facebook.

Який вигляд має лілія лісова і де її можна знайти

У нацпарку розповіли, що лілія лісова - королева лісу, яка:

Лілія лісова - рідкісна квітка (фото: facebook.com/prypiatstokhid)

Зазначається, що зустріти її в дикій природі - велика удача та навіть привілей. При цьому зростає вона переважно:

  • у світлих лісах;
  • на узліссях;
  • на галявинах.

"Саме таких, як у нашому парку", - уточнюється у публікації.

Червонокнижну квітку можна знайти у нацпарку (фото: facebook.com/prypiatstokhid)

Громадянам повідомили, що завдяки охороні природного середовища й зусиллям працівників парку, популяція лілії лісової в межах НПП "Прип'ять-Стохід" зберігається стабільною.

Проте кожна квітка - на вагу золота.

Працівники нацпарку бережуть популяцію цієї рослини (фото: facebook.com/prypiatstokhid)

Повідомляється, що впродовж трьох тижнів екоосвітянки - спільно з викладачами кафедри ботаніки Волинського національного університету імені Лесі Українки та працівниками Люб'язівського природоохоронного науково-дослідного відділення (ПНДВ) - проводили системні виїзди до лісового масиву Сваловичівської дачі.

Саме там вони спостерігали за цим рідкісним видом і досліджували:

  • фази розвитку (бутонізація, цвітіння, відцвітання);
  • чисельність особин у вибраних локаціях;
  • вплив погодних умов;
  • можливі загрози з боку антропогенного чинника.

Деякі фази розвитку лілії лісової (фото: facebook.com/prypiatstokhid)

"Такі дослідження мають важливе значення для збереження червонокнижних видів флори Полісся. Лілія лісова - окраса лісів, індикатор екологічного стану біотопу та символ тендітної рівноваги природи", - пояснили у нацпарку.

Насамкінець спеціалісти звернулись до відвідувачів парку й закликали їх не зрізати й не викопувати лілію лісову.

Лілію лісову важливо зберегти для нащадків (фото: facebook.com/prypiatstokhid)

"Її краса має залишатися в дикій природі, а не у вазі чи на клумбі. Якщо побачите цю красуню - зробіть фото, залишивши її недоторканою. Хай лілія лісова квітує і для майбутніх поколінь", - підсумували в установі.

Публікація прес-служби нацпарку (скриншот: facebook.com/prypiatstokhid)

Нагадаємо, раніше академік НАН, еколог і геоботанік Яків Дідух розповів РБК-Україна, скільки років знадобиться для відновлення українських лісів після війни.

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