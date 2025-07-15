Кожна - на вагу золота: українцям показали рідкісну лісову квітку (фото)

Який вигляд має лілія лісова і де її можна знайти

У нацпарку розповіли, що лілія лісова - королева лісу, яка:

занесена до Червоної книги України;

охороняється на всій території нашої держави.

Лілія лісова - рідкісна квітка (фото: facebook.com/prypiatstokhid)

Зазначається, що зустріти її в дикій природі - велика удача та навіть привілей. При цьому зростає вона переважно:

у світлих лісах;

на узліссях;

на галявинах.

"Саме таких, як у нашому парку", - уточнюється у публікації.

Червонокнижну квітку можна знайти у нацпарку (фото: facebook.com/prypiatstokhid)

Громадянам повідомили, що завдяки охороні природного середовища й зусиллям працівників парку, популяція лілії лісової в межах НПП "Прип'ять-Стохід" зберігається стабільною.

Проте кожна квітка - на вагу золота.

Працівники нацпарку бережуть популяцію цієї рослини (фото: facebook.com/prypiatstokhid)

Повідомляється, що впродовж трьох тижнів екоосвітянки - спільно з викладачами кафедри ботаніки Волинського національного університету імені Лесі Українки та працівниками Люб'язівського природоохоронного науково-дослідного відділення (ПНДВ) - проводили системні виїзди до лісового масиву Сваловичівської дачі.

Саме там вони спостерігали за цим рідкісним видом і досліджували:

фази розвитку (бутонізація, цвітіння, відцвітання);

чисельність особин у вибраних локаціях;

вплив погодних умов;

можливі загрози з боку антропогенного чинника.

Деякі фази розвитку лілії лісової (фото: facebook.com/prypiatstokhid)

"Такі дослідження мають важливе значення для збереження червонокнижних видів флори Полісся. Лілія лісова - окраса лісів, індикатор екологічного стану біотопу та символ тендітної рівноваги природи", - пояснили у нацпарку.

Насамкінець спеціалісти звернулись до відвідувачів парку й закликали їх не зрізати й не викопувати лілію лісову.

Лілію лісову важливо зберегти для нащадків (фото: facebook.com/prypiatstokhid)

"Її краса має залишатися в дикій природі, а не у вазі чи на клумбі. Якщо побачите цю красуню - зробіть фото, залишивши її недоторканою. Хай лілія лісова квітує і для майбутніх поколінь", - підсумували в установі.

Публікація прес-служби нацпарку (скриншот: facebook.com/prypiatstokhid)