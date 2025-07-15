Каждый - на вес золота: украинцам показали редкий лесной цветок (фото)

Как выглядит лилия лесная и где ее можно найти

В нацпарке рассказали, что лилия лесная - королева леса, которая:

занесена в Красную книгу Украины;

охраняется на всей территории нашего государства.

Лилия лесная - редкий цветок (фото: facebook.com/prypiatstokhid)

Отмечается, что встретить ее в дикой природе - большая удача и даже привилегия. При этом растет она преимущественно:

в светлых лесах;

на опушках лесов;

на полянах.

"Именно таких, как в нашем парке", - уточняется в публикации.

Краснокнижный цветок можно найти в нацпарке (фото: facebook.com/prypiatstokhid)

Гражданам сообщили, что благодаря охране природной среды и усилиям работников парка, популяция лилии лесной в пределах НПП "Припять-Стоход" сохраняется стабильной.

Однако каждый цветок - на вес золота.

Работники нацпарка берегут популяцию этого растения (фото: facebook.com/prypiatstokhid)

Сообщается, что в течение трех недель экообразователи - совместно с преподавателями кафедры ботаники Волынского национального университета имени Леси Украинки и работниками Любязовского природоохранного научно-исследовательского отделения (ПНИО) - проводили системные выезды в лесной массив Сваловичевской дачи.

Именно там они наблюдали за этим редким видом и исследовали:

фазы развития (бутонизация, цветение, отцветание);

численность особей в выбранных локациях;

влияние погодных условий;

возможные угрозы со стороны антропогенного фактора.

Некоторые фазы развития лилии лесной (фото: facebook.com/prypiatstokhid)

"Такие исследования имеют важное значение для сохранения краснокнижных видов флоры Полесья. Лилия лесная - украшение лесов, индикатор экологического состояния биотопа и символ хрупкого равновесия природы", - объяснили в нацпарке.

В завершение специалисты обратились к посетителям парка и призвали их не срезать и не выкапывать лилию лесную.

Лилию лесную важно сохранить для потомков (фото: facebook.com/prypiatstokhid)

"Ее красота должна оставаться в дикой природе, а не в вазе или на клумбе. Если увидите эту красавицу - сделайте фото, оставив ее нетронутой. Пусть лилия лесная цветет и для будущих поколений", - подытожили в учреждении.

Публикация пресс-службы нацпарка (скриншот: facebook.com/prypiatstokhid)