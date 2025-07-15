Каждый - на вес золота: украинцам показали редкий лесной цветок (фото)

Редкое растение, занесенное в Красную книгу Украины, можно встретить в национальном парке в Волынской области. Речь идет о лилии лесной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Национального природного парка "Припять-Стоход" в Facebook.
В нацпарке рассказали, что лилия лесная - королева леса, которая:
Отмечается, что встретить ее в дикой природе - большая удача и даже привилегия. При этом растет она преимущественно:
"Именно таких, как в нашем парке", - уточняется в публикации.
Гражданам сообщили, что благодаря охране природной среды и усилиям работников парка, популяция лилии лесной в пределах НПП "Припять-Стоход" сохраняется стабильной.
Однако каждый цветок - на вес золота.
Сообщается, что в течение трех недель экообразователи - совместно с преподавателями кафедры ботаники Волынского национального университета имени Леси Украинки и работниками Любязовского природоохранного научно-исследовательского отделения (ПНИО) - проводили системные выезды в лесной массив Сваловичевской дачи.
Именно там они наблюдали за этим редким видом и исследовали:
"Такие исследования имеют важное значение для сохранения краснокнижных видов флоры Полесья. Лилия лесная - украшение лесов, индикатор экологического состояния биотопа и символ хрупкого равновесия природы", - объяснили в нацпарке.
В завершение специалисты обратились к посетителям парка и призвали их не срезать и не выкапывать лилию лесную.
"Ее красота должна оставаться в дикой природе, а не в вазе или на клумбе. Если увидите эту красавицу - сделайте фото, оставив ее нетронутой. Пусть лилия лесная цветет и для будущих поколений", - подытожили в учреждении.
Напомним, ранее академик НАН, эколог и геоботаник Яков Дидух рассказал РБК-Украина, сколько лет понадобится для восстановления украинских лесов после войны.
Читайте также, как погода в начале июля "ударила" по урожаю и какие культуры пострадали от жары и ливней больше всего
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.