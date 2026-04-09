Кожна четверта ціль ворога - мінус: Федоров розкрив успіхи "Лінії дронів" на фронті

Як працює "Лінія дронів"

За словами міністра, проєкт, ініційований президентом навесні 2025 року, об’єднав п’ять найефективніших підрозділів безпілотних систем, серед яких "Птахи Мадяра", "Ахіллес" та "К-2". Їхній досвід став основою для розгортання мережі екіпажів по всій лінії фронту.

Головне завдання проєкту - формування так званої killzone глибиною 10-15 км. У цій зоні безпілотники супроводжують піхоту, виявляють та знищують ворога ще на підходах до позицій, що унеможливлює просування окупантів без критичних втрат.

За словами Михайла Федорова, технологічна перевага стає вирішальним фактором.

"Лінія дронів - це перехід до нової моделі війни, де безпілотники стають ключовим інструментом ураження", - наголосив міністр.

Результати та підтримка

Сьогодні проєкт обʼєднує понад 1 000 екіпажів. Лише протягом березня оператори вразили понад 10 500 російських військових та сотні одиниць техніки.

До фінансування проєкту активно долучаються міжнародні партнери. Зокрема, Нідерланди спрямували 880 млн доларів на закупівлю FPV-дронів, розвідувальних БпЛА (ISR), дронів-бомберів.

"Лінія дронів" продовжує масштабуватися та залучати нових фахівців - операторів, інженерів та аналітиків.