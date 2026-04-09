Каждая четвертая цель врага - минус: Федоров раскрыл успехи "Линии дронов" на фронте

Как работает "Линия дронов"

По словам министра, проект, инициированный президентом весной 2025 года, объединил пять самых эффективных подразделений беспилотных систем, среди которых "Птицы Мадьяра", "Ахиллес" и "К-2". Их опыт стал основой для развертывания сети экипажей по всей линии фронта.

Главная задача проекта - формирование так называемой killzone глубиной 10-15 км. В этой зоне беспилотники сопровождают пехоту, обнаруживают и уничтожают врага еще на подходах к позициям, что делает невозможным продвижение оккупантов без критических потерь.

По словам Михаила Федорова, технологическое преимущество становится решающим фактором.

"Линия дронов - это переход к новой модели войны, где беспилотники становятся ключевым инструментом поражения", - подчеркнул министр.

Результаты и поддержка

Сегодня проект объединяет более 1 000 экипажей. Только в течение марта операторы поразили более 10 500 российских военных и сотни единиц техники.

К финансированию проекта активно привлекаются международные партнеры. В частности, Нидерланды направили 880 млн долларов на закупку FPV-дронов, разведывательных БпЛА (ISR), дронов-бомбардировщиков.

"Линия дронов" продолжает масштабироваться и привлекать новых специалистов - операторов, инженеров и аналитиков.