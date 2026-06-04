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Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Кожен другий дрон буде реактивним? Сирський розкрив плани РФ

09:52 04.06.2026 Чт
2 хв
Україна вже готує відповідь на нову загрозу
aimg Олена Чупровська
Фото: Сирський розкрив плани ворога по дронах і розповів, як Україна готується до відповіді (defence.ua)

Росія хоче вдвічі збільшити частку реактивних ударних дронів у своїх атаках. ЗСУ вже готуються до нових викликів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського.

Що відбувається з малою ППО

Більшість знешкоджених "шахедів" і "гераней" зараз - результат роботи українських дронів-перехоплювачів. За словами Сирського, лише у травні вони збили понад 3,5 тисячі ворожих безпілотників у трьох ешелонах протиповітряної оборони.

Найефективніший із них - другий ешелон. За нього відповідають Сили безпілотних систем: понад 1,2 тисячі знищених дронів лише за травень.

Армійська авіація у травні знищила понад 440 російських безпілотників різних типів. Вертольоти отримують нові засоби виявлення, прицілювання та ракетне озброєння - і вже показують результати.

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Новий виклик: реактивні дрони

Росія змінює тактику. Ворог збільшує кількість безпілотників, покращує їхню якість і планує суттєво нарощувати частку реактивних ударних дронів.

"Агресор планує дотягнути частку реактивних ударних дронів до 50%. Це ставить перед нами нові виклики, які потребують своєчасної реакції", - заявив Сирський.

За підсумками наради з питань протидії ворожим БпЛА він визначив завдання за ключовими напрямками на наступний період.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пояснили, чому літній наступ РФ приречений на провал: Росія намагається оточити Лиман за тією ж схемою, що й у 2022 році, проте стартові позиції окупантів зараз значно гірші.

Як повідомляло РБК-Україна, глава Кремля вихвалявся "успіхами" армії і говорив про завершення війни - хоча реальна картина на фронті суперечить його заявам.

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Війна в Україні