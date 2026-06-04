Каждый второй дрон будет реактивным? Сырский раскрыл планы РФ

Что происходит с малой ПВО

Большинство обезвреженных "шахедов" и "гераней" сейчас - результат работы украинских дронов-перехватчиков. По словам Сырского, только в мае они сбили более 3,5 тысячи вражеских беспилотников в трех эшелонах противовоздушной обороны.

Самый эффективный из них - второй эшелон. За него отвечают Силы беспилотных систем: более 1,2 тысячи уничтоженных дронов только за май.

Армейская авиация в мае уничтожила более 440 российских беспилотников различных типов. Вертолеты получают новые средства обнаружения, прицеливания и ракетное вооружение - и уже показывают результаты.

Новый вызов: реактивные дроны

Россия меняет тактику. Враг увеличивает количество беспилотников, улучшает их качество и планирует существенно наращивать долю реактивных ударных дронов.

"Агрессор планирует дотянуть долю реактивных ударных дронов до 50%. Это ставит перед нами новые вызовы, которые требуют своевременной реакции", - заявил Сырский.

По итогам совещания по вопросам противодействия вражеским БпЛА он определил задачи по ключевым направлениям на следующий период.