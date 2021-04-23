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Козак предложил провести нормандскую встречу на Донбассе. С участием "ЛДНР"

Автор: РБК-Украина

Российская Федерация предлагает провести встречу в нормандском формате на Донбассе. С участием всех сторон и привлечением представителей так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Об этом заявил замглавы администрации президента России и переговорщик в нормандском формате Дмитрий Козак, передает "РИА Новости".

В частности, он выразил надежду на "конструктивное, открытое и честное" обсуждение проектов по перемирию на Донбассе, которые находятся на столе, не позднее 27 апреля.

"Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - добавил Козак.

Он уточнил, что Москва предлагает Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на Донбассе. Встреча могла бы пройти там же с участием представителей Украины, а также оккупированных Донецка и Луганска.

Отметим, в начале недели стало известно о предложении провести встречу политических советников "нормандской четверки" на линии разграничения на Донбассе. При этом украинская делегация в ТКГ не говорила, что Москва предлагала привлечь "ЛДНР".

Позже в обращении к президенту России Владимиру Путину украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему встретиться на Донбассе.

Но Путин ответил, что обсуждать вопросы войны на Донбассе украинскому президенту следует с главарями "ЛДНР".

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