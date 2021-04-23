Козак запропонував провести нормандську зустріч на Донбасі. За участю " ЛДНР"

Російська Федерація пропонує провести зустріч у нормандському форматі на Донбасі . За участю всіх сторін та залученням представників так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Про це заявив заступник голови Адміністрації президента Росії і парламентер в нормандському форматі Дмитро Козак, передає "РИА Новости" .

Зокрема, він висловив надію на "конструктивне, відкрите і чесне" обговорення проектів щодо перемир'я на Донбасі, які знаходяться на столі, не пізніше 27 квітня.

"Підтверджую свою пропозицію про можливість проведення таких переговорів безпосередньо в зоні конфлікту за участю представників України та окремих районів Донецької та Луганської областей", - додав Козак.

Він уточнив, що Москва пропонує Парижу і Берліну до 27 квітня обговорити питання перемир'я на Донбасі. Зустріч могла б пройти там же за участю представників України, а також окупованих Донецька і Луганська.