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Козак запропонував провести нормандську зустріч на Донбасі. За участю " ЛДНР"

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація пропонує провести зустріч у нормандському форматі на Донбасі. За участю всіх сторін та залученням представників так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Про це заявив заступник голови Адміністрації президента Росії і парламентер в нормандському форматі Дмитро Козак, передає "РИА Новости".

Зокрема, він висловив надію на "конструктивне, відкрите і чесне" обговорення проектів щодо перемир'я на Донбасі, які знаходяться на столі, не пізніше 27 квітня.

"Підтверджую свою пропозицію про можливість проведення таких переговорів безпосередньо в зоні конфлікту за участю представників України та окремих районів Донецької та Луганської областей", - додав Козак.

Він уточнив, що Москва пропонує Парижу і Берліну до 27 квітня обговорити питання перемир'я на Донбасі. Зустріч могла б пройти там же за участю представників України, а також окупованих Донецька і Луганська.

Відзначимо, на початку тижня стало відомо про пропозицію провести зустріч політичних радників "нормандської четвірки" на лінії розмежування на Донбасі. При цьому українська делегація в ТКГ не говорила, що Москва пропонувала залучити "ЛДНР".

Пізніше в зверненні до президента Росії Володимира Путіна український лідер Володимир Зеленський запропонував йому зустрітися на Донбасі.

Але Путін відповів, що обговорювати питання війни на Донбасі українському президенту слід з ватажками "ЛДНР".

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