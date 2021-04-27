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Козак в постоянном контакте с Офисом президента Украины, - Кремль

Новина українською → Москва, Вторник 27 апреля 2021 12:44
Козак в постоянном контакте с Офисом президента Украины, - Кремль Фото: замглавы администрации президента России Дмитрий Козак (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

По вопросу о возможной встрече президента России Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским администрации обоих лидеров находятся в постоянном контакте. В частности, с Офисом президента Украины контактирует замглавы администрации президента России и переговорщик в нормандском формате Дмитрий Козак.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Замруководителя администрации Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины", - заявил он.

Он также добавил, что перед возможной встречей Путина и Зеленского нужно прояснить еще много деталей.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что встреча с Путиным все-таки состоится. По его словам, он уже поручил главе Офиса президента Андрею Ермаку согласовать сроки и место ее проведения.

При этом в российском Кремле пока не знают деталей возможной встречи Путина и Зеленского. Тем не менее подчеркивается, что темой переговоров могут быть двусторонние отношения, а не урегулирование конфликта на Донбассе или деоккупация Крыма.

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