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У Путина ответили на слова Зеленского о встрече: никаких деталей пока нет

Новина українською → Москва, Понедельник 26 апреля 2021 14:19
У Путина ответили на слова Зеленского о встрече: никаких деталей пока нет Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В российском Кремле пока не знают деталей возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В частности, о месте и времени такой встречи.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Нет, пока деталей нет", - ответил он на вопрос, где и когда может состояться встреча Зеленского и Путина.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится. По его словам, российский лидер подтвердил желание встретиться, но только в Москве. Зеленский также поручил руководителю Офиса президента Андрею Ермаку связаться с Кремлем и согласовать сроки и место двусторонних переговоров.

При этом украинский лидер подчеркнул, что готов обсудить с Путиным вопрос о положении русскоязычного населения и УПЦ Московского патриархата.

На прошлой неделе Путин ответил Зеленскому на предложение о переговорах "в любой точке Донбасса" и заявил, что готов встретить его в Москве, если украинский президент намерен обсуждать отношения между Украиной и Россией. При этом обсуждать войну на Донбассе он посоветовал с главарями так называемых "республик".

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