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Козак у постійному контакті з Офісом президента України, - Кремль

Новость на русском → Москва, Вівторок 27 квітня 2021 12:44
Козак у постійному контакті з Офісом президента України, - Кремль Фото: заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Щодо питання про можливу зустріч президента Росії Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським адміністрації обох лідерів знаходяться в постійному контакті. Зокрема, з Офісом президента України контактує заступник голови адміністрації президента Росії і парламентер в нормандському форматі Дмитро Козак.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Заступник керівника адміністрації Козак знаходиться в постійному контакті з адміністрацією президента України", - заявив він.

Він також додав, що перед можливою зустріччю Путіна і Зеленського потрібно прояснити ще багато деталей.

Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив, що зустріч з Путіним все-таки відбудеться. За його словами, він вже доручив голові Офісу президента Андрію Єрмаку погодити терміни і місце її проведення.

При цьому в російському Кремлі поки не знають деталей можливої зустрічі Путіна і Зеленського. Проте підкреслюється, що темою переговорів можуть бути двосторонні відносини, а не врегулювання конфлікту на Донбасі або деокупація Криму.

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