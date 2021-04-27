Козак у постійному контакті з Офісом президента України, - Кремль

Щодо питання про можливу зустріч президента Росії Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським адміністрації обох лідерів знаходяться в постійному контакті. Зокрема, з Офісом президента України контактує заступник голови адміністрації президента Росії і парламентер в нормандському форматі Дмитро Козак.

Він також додав, що перед можливою зустріччю Путіна і Зеленського потрібно прояснити ще багато деталей.

Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив, що зустріч з Путіним все-таки відбудеться. За його словами, він вже доручив голові Офісу президента Андрію Єрмаку погодити терміни і місце її проведення.

При цьому в російському Кремлі поки не знають деталей можливої зустрічі Путіна і Зеленського. Проте підкреслюється, що темою переговорів можуть бути двосторонні відносини, а не врегулювання конфлікту на Донбасі або деокупація Криму.