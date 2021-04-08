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Козак: конфликт на Донбассе можно урегулировать за год, но есть условие

Автор: РБК-Украина

Вооруженный конфликт на Донбассе можно урегулировать за год. Но только при условии соблюдения всех ранее достигнутых договоренностей.

Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак.

"С точки зрения возможности практически урегулировать конфликт, я считаю, что он может быть урегулирован за год… Если действовать последовательно, придерживаться ранее достигнутых договоренностей. Если бесконечно петлять… то, боюсь, что сегодня взят курс на замораживание этого конфликта", - заявил Козак.

Он уточнил, что за этот срок можно урегулировать конфликт, руководствуясь минскими соглашениями.

Напомним, до этого Козак назвал обострение на Донбассе якобы пиар-ходом со стороны Украины.

"Новая политическая команда Киева переживает катастрофическое падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского. Это их стандартный рецепт", - подчеркнул он.

Отметим, накануне прошла экстренная внеочередная встреча Трехсторонней контактной группы, на которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

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Новости Украины Российская ФедерацияДонбассминские соглашения
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