Россия обвинила Украину в имитации военной угрозы
Представитель России Дмитрий Козак считает обострение на Донбассе пиар-ходом со стороны Украины. Он обвинил украинскую власть в имитации военной угрозы.
Об этом сообщает ТАСС.
По словам Козака, партнеры по нормандскому формату затягивают процесс переговоров.
"Пиар-действия Киева сопровождаются имитацией боевых действий. Новая политическая команда Киева переживает катастрофическое падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского. Это их стандартный рецепт", - сказал он.
Отметим, сегодня Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс. Он посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим "тишины".
Напомним, у Путина заявили о полном разрыве отношений России и Украины. Говорят, что сожалеют.
Отметим, президент провел переговоры с генеральным секретарем НАТО и заявил, что вступление Украины в альянс могло бы положить конец войне на Донбассе.