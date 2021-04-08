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Россия обвинила Украину в имитации военной угрозы

Новина українською → Москва, Четверг 08 апреля 2021 14:29
Россия обвинила Украину в имитации военной угрозы Фото: Дмитрий Козак (kremlin ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Представитель России Дмитрий Козак считает обострение на Донбассе пиар-ходом со стороны Украины. Он обвинил украинскую власть в имитации военной угрозы.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Козака, партнеры по нормандскому формату затягивают процесс переговоров.

"Пиар-действия Киева сопровождаются имитацией боевых действий. Новая политическая команда Киева переживает катастрофическое падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского. Это их стандартный рецепт", - сказал он.

Отметим, сегодня Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс. Он посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим "тишины".

Напомним, у Путина заявили о полном разрыве отношений России и Украины. Говорят, что сожалеют.

Отметим, президент провел переговоры с генеральным секретарем НАТО и заявил, что вступление Украины в альянс могло бы положить конец войне на Донбассе.

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