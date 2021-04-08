Путин и Меркель обсудили обострение на Донбассе
Президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили Донбасс. Они оба обеспокоены ситуацией на востоке Украины.
Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.
Путин в разговоре с Меркель заявил о якобы "провокационных" действиях Киева, которые якобы "обостряют" обстановку на линии соприкосновения.
Российский президент настаивает на правовому оформлению особого статуса Донбасса.
"Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса в целях полной реализации минского "Комплекса мер" 2015 года как безальтернативной основы урегулирования", - сообщает пресс-служба президента РФ.
Путин и Меркель настроены на тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в нормандском формате, по линии политсоветников и министерств иностранных дел.
Напомним, ранее Германия заявила, что обеспокоена обострением ситуации на Донбассе.
Отметим, США призвали РФ снизить напряженность в отношениях с Украиной.