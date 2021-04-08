ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Путин и Меркель обсудили обострение на Донбассе

Новина українською → Москва, Четверг 08 апреля 2021 14:42
Путин и Меркель обсудили обострение на Донбассе Фото: Владимир Путин и Ангела Меркель (kremlin ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили Донбасс. Они оба обеспокоены ситуацией на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

Путин в разговоре с Меркель заявил о якобы "провокационных" действиях Киева, которые якобы "обостряют" обстановку на линии соприкосновения.

Российский президент настаивает на правовому оформлению особого статуса Донбасса.

"Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса в целях полной реализации минского "Комплекса мер" 2015 года как безальтернативной основы урегулирования", - сообщает пресс-служба президента РФ.

Путин и Меркель настроены на тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в нормандском формате, по линии политсоветников и министерств иностранных дел.

Напомним, ранее Германия заявила, что обеспокоена обострением ситуации на Донбассе.

Отметим, США призвали РФ снизить напряженность в отношениях с Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Путин Донбасс Ангела Меркель
NEWS
В ОП рассказали, будет ли Зеленский идти на второй президентский срок
В ОП рассказали, будет ли Зеленский идти на второй президентский срок
DAILY
Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину