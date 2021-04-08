RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Козак: конфлікт на Донбасі можна врегулювати за рік, але є умова

Автор: РБК-Україна

Збройний конфлікт на Донбасі можна врегулювати за рік. Але тільки за умови дотримання всіх раніше досягнутих домовленостей.

Про це на прес-конференції заявив заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

"З точки зору можливості практично врегулювати конфлікт, я вважаю, що він може бути врегульований за рік... Якщо діяти послідовно, дотримуватися раніше досягнутих домовленостей. Якщо нескінченно петляти... то, боюся, що сьогодні взято курс на заморожування цього конфлікту", - заявив Козак.

Він уточнив, що за цей термін можна врегулювати конфлікт, керуючись мінськими угодами.

Нагадаємо, до цього Козак назвав загострення на Донбасі нібито піар-ходом з боку України.

"Нова політична команда Києва переживає катастрофічне падіння рейтингу президента України Володимира Зеленського. Це їх стандартний рецепт", - підкреслив він.

Відзначимо, напередодні пройшла екстрена позачергова зустріч Тристоронньої контактної групи, на якій сторони підтвердили необхідність повного і всеосяжного додержання режиму припинення вогню на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяДонбасмінські угоди
Читайте також
Путін і Меркель обговорили загострення на Донбасі
Прогноз погоди