Якою сьогодні буде погода в Україні: прогноз синоптиків

Сьогодні буде хмарно, без істотних опадів, але очікується туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни 1-6° тепла.

Погода в Києві

У Києві сьогодні хмарно, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві 1-3° тепла.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва.

Очікується туман, видимість 200-500 метрів. I рівень небезпечності, жовтий.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.