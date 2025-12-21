UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Якою сьогодні буде погода в Україні: прогноз синоптиків

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 21 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 21 грудня, істотних опадів не прогнозується. Водночас очікується туман, киян попереджають про погану видимість на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні буде хмарно, без істотних опадів, але очікується туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни 1-6° тепла.

Погода в Києві

У Києві сьогодні хмарно, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві 1-3° тепла.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва.

Очікується туман, видимість 200-500 метрів. I рівень небезпечності, жовтий.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Нагадаємо, раніше синоптики поділилися загальним прогнозом на перший місяць зими та розповіли якою може бути цьогорічна зима в Україні.

