Якою сьогодні буде погода в Україні: прогноз синоптиків

В Україні сьогодні, 21 грудня, істотних опадів не прогнозується. Водночас очікується туман, киян попереджають про погану видимість на дорогах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні буде хмарно, без істотних опадів, але очікується туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни 1-6° тепла.
У Києві сьогодні хмарно, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві 1-3° тепла.
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва.
Очікується туман, видимість 200-500 метрів. I рівень небезпечності, жовтий.
Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
