RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Какой сегодня будет погода в Украине: прогноз синоптиков: прогноз синоптиков

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 21 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 21 декабря, существенных осадков не прогнозируется. В то же время ожидается туман, киевлян предупреждают о плохой видимости на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня будет облачно, без существенных осадков, но ожидается туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны 1-6° тепла.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня облачно, без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве 1-3° тепла.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и Киева.

Ожидается туман, видимость 200-500 метров. I уровень опасности, желтый.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

 

Напомним, ранее синоптики поделились общим прогнозом на первый месяц зимы и рассказали какой может быть нынешняя зима в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве