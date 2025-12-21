Какой сегодня будет погода в Украине: прогноз синоптиков: прогноз синоптиков

Сегодня будет облачно, без существенных осадков, но ожидается туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны 1-6° тепла.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня облачно, без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве 1-3° тепла.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и Киева.

Ожидается туман, видимость 200-500 метров. I уровень опасности, желтый.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.